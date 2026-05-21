Kiev'de TİKA Destekli Türkçe Eğitim Projesi

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de Ukraynalı öğrencilere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı iş birliğiyle Türkçe eğitim veriliyor.

Türk basın mensupları, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, Kiev'deki Doğu Dilleri Lisesi'ni ziyaret etti. TİKA'nın materyal sağladığı Kiev Doğu Dilleri Lisesi'nde 100 Ukraynalı öğrencinin Türkçe eğitim aldığı belirtildi.

'ÇOCUKLAR, TÜRKÇE ÖĞRENMEYİ ÇOK SEVİYORLAR'

Doğu Dilleri Lisesi Türkçe öğretmeni Vita Katrenko, bir yandan eğitim verdiğini, bir yandan da Türk dili üzerine yüksek lisans eğitimi yaptığını belirterek, "Lisansı öğretmen olarak tamamladım. 1, 2, 3, 5 ve 9'uncu sınıflara ders veriyorum. Çocuklar, Türkçe öğrenmeyi çok seviyorlar. Çocukluğumdan beri Türk dizileri izliyordum. Şimdi Türkçe yaz okuluna gideceğim. ve umarım gelecekte Türkiye'de çalışacağım ve yaşayacağım" dedi.

'EN İYİ SANATÇI NASRETTİN HOCA'

Öğrencilerden Maksim Dançevsky ise "11 yıldır Türkçe okuyorum ve çok severim. Her zaman hem arkadaşlarımla hem öğretmenimle Türkçe sohbet ederiz. Derslerde kelimeleri okuruz, dil bilgisi okuruz. Daha önce Antalya'da bulundum, ailemle geçen yıl gittik. Otobüsle Ukrayna'dan Türkiye'ye gittik. ve biz Antalya'ya giderken hem İstanbul'a hem Kapadokya'ya gittik. En iyi sanatçı Nasrettin Hoca. Çünkü o her zaman komik şeyleri yazar, metinleri yazar ve kitaplarımızda onun pek çok metni var. Bu yüzden benim için o iyi bir yazar, karakter. ve Türkiye'de en sevdiğim şarkıcı Tarkan" diye konuştu.

'15 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUN SAĞLIK MUAYENESİNDEN GEÇMESİNİ SAĞLADIK'

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Yahya Kemal Tunca, TİKA'nın Ukrayna'da 1995 yılından beri 580 proje ve faaliyet hayata geçirdiğini belirtti. Özellikle 2022 sonrası dönemde 40'tan fazla projenin bulunduğuna dikkat çeken Tunca, "Artek Çocuk Gelişim Merkezi'nde 2024 yılında buradaki sağlık tesisinin tüm ekipmanlarını sağlayarak yılda 15 binden fazla çocuğun temel sağlık muayenelerinden geçmesini sağladık. 4 bine yakın çocukta bazı sağlık sıkıntılarına, bulgularına rastladık. Aynı zamanda tabii bunun bir de zihinsel rehabilitasyon, psikolojik rehabilitasyon süreci vardı. Onun için de buradaki kültürel etkinliklerin kalitesinin artırılması için buradaki stüdyolara ekipman desteklerinde bulunduk. Aynı zamanda bu stüdyolara bir de Türk stüdyosu ekleyerek buradaki rehabilitasyon süreçlerinde Türk kültürünün, Türk sanatının, Türk dilinin de tanıtılmasına vesile olduk. Aynı zamanda Kiev Doğu Dilleri Lisesi'nde de hala çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki sınıfların modernizasyonunu, donanımlarını sağlayarak yine sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi için, gerekli koreografi salonlarının da modern bir hale gelmesi için çalışmalarımızı başlattık. Çok yakın zamanda da orayı da teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı