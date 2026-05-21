Evinde rahatsızlanan beyin cerrahı kurtarılamadı

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan beyin cerrahı Yunus Emre Durmuş (37), hayatını kaybetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin cerrahı olan Yunus Emre Durmuş Küçükkolpınar Mahallesi'ndeki evinde bugün saat 06.00 sıralarında rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını belirten Durmuş'un ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin özel bir hastaneye götürdüğü Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Emre Durmuş'un kiloları nedeniyle zayıflama iğnesi kullandığı, uyku apnesi ve testis kanseri olduğu ve 1,5 ay önce kalp krizi geçirip anjiyo edildiği öğrenildi.

