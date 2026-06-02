Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin yoğun hava saldırısı altında olduğunu açıkladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik yoğun hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda apartmanlar, bir poliklinik ve benzin istasyonu hasar gördü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik yerel saatle 03.18'den itibaren başlattığı yoğun hava saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığına işaret eden Kliçko, saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapıların hasar gördüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da başta Kiev ve bölgesi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırıların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
