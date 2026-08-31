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KKTC-GKRY Liderler Görüşmesi Erteleme

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in 2 Eylül'de yapılması planlanan görüşmelerinin 9 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in 2 Eylül'de yapılması planlanan görüşmelerinin 9 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis arasında 2 Eylül'de yapılması planlanan görüşmenin, ülkedeki gemi faciası nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, Erhürman ile Hristodulidis'in görüşmesinin, ülkede yaşanan gemi faciası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'a ertelendiği belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile en son 26 Ağustos'ta ara bölgede görüşmüştü.

Kaynak: AA
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