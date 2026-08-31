Girne'deki Batan Gemi Faciasında 9 Tutuklama

Girne-Taşucu seferini yaparken batan geminin kaptanı, yedi mürettebatı ve bir şirket yetkilisi tutuklandı. 8 kişinin öldüğü kazanın ardından kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yolcular kaza anını anlattı.Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında sekiz kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Girne'den dün Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek için hareket ettikten kısa süre sonra alabora olup batan, sekiz kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de kayıp olarak arandığı gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Geminin bağlı olduğu şirketin yetkili direktörü, geminin kaptanı, kaptan yardımcısı, makinist ile beş mürettebat, adliyeye getirildi. Şüpheliler Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Hakim, kimlik tespitinin ardından "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan yedi kişinin daha mahkemeye getirilmesini talep ederek duruşmaya ara verdi. Polis bu kişilerden beşini gözaltına aldı. Verilen aranın ardından devam edilen duruşmada mahkeme 14 şüpheliden dokuzu için tutuklama kararı verdi, ikisi kamu görevlisi beş kişi serbest bırakıldı. Kaptan'ın ifadesi: Geminin ön tarafı koptu Girne-Taşucu seferini yapan "Filo Jet" adlı yolcu gemisi, Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış ve ardından limana dönmeye çalışırken alabora olmuştu.

Kaptan ve mürettebat ifadelerinde, geminin ön tarafının dalgalar nedeniyle koptuğunu ve kazanın bu şekilde meydana geldiğini savundu. Sanıklar, meteoroloji verilerine göre sefere çıkışta bir sorun bulunmadığını ve geminin gerekli tüm izinlere sahip olduğunu belirtti.

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini ve Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının araştırılmasını istedi.

267 kişiyi taşıyan gemiden 241 kişi kurtarılırken kayıp 18 kişiyi bulmaya yönelik arama çalışmaları sürüyor.

"Mürettebat ciddi bir sorun yok dedi"

Facianın ardından arama kurtarma çalışmaları Pazartesi günü de devam ediyor.

Batan geminin kırık bir camından kendini dışarı atarak kurtulan Serkan Kunduracı, yaşadıklarını DHA haber ajansına anlattı.

"Vatandaşın birisi camı kırmıştı, pencereyi. Zaten çoğu o şekilde çıktı zaten sağ olsun. Ben de oradan çıktım. Çıktıktan sonra zaten bir anne babayı gördüm, çocuklarını bırakmışlar aşağıda boğulduğunu söylediler" diyen Kunduracı, turistik bir teknenin yolcuların bir kısmını aldığını, yüzme bilmeyen bazı kişilerin ise boğulduğunu gördüğünü aktardı.

Kunduracı boğulanlar arasında küçük çocukların da olduğunu belirtti.

Teknenin su almaya başlamasının ardından, bunu gören mürettebatın "Ciddi bir sorun yok, sadece gevşemiş bir conta sızıntıya neden oluyor" dediğini dile getiren kunduracı, teknenin Girne'ye dönmeye çalışırken yat yatmaya başladığını ve bu esnada tahliye emri verilmesi büyük bir paniğin yaşandığını şu sözlerle ifade etti:

"Çok fazla çığlık vardı ve birçok kişi arkada mahsur kaldı. Çıkamadılar. Cesetler ve insanlar üst üste yığılmıştı. Altta kalanlar şanssızdı, orada kaldılar."

Deniz Özpolat isimli bir başka yolcu da geminin başta dalgaların içinde sekerek ilerlediğini ve bir koltuğun patlamasıyla içeri suların fışkırdığını aktardı. Bunun üzerine mürettebattan Sahil Güvenliğin aranmasını istediklerini dile getiren Özpolat, buna karşı bir kişinin "sorun yok" dediğini ve daha sonra yaşanan izdihamda can yeleklerini bulamadıklarını belirtti.

Geminin çok kısa bir sürece yan yattığını dile getiren Deniz Özpolat, "Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek vardı" dedi.

Türk medyasına yansıyan görüntülerde, turuncu can yelekleriyle alabora olmuş geminin üzerinde kurtarılmayı bekleyen yolcular görüldü. Birçok kazazede daha sonra küçük teknelerle limana getirildi.

"Kıbrıs tarihinin en büyük deniz faciası"

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Pazar akşamı yaptığı açıklamada kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve geminin kaptan dahil sekiz mürettebatının gözaltına alındığını duyurmuştu.

"Bu olayın her yönü soruşturulacak. En ufak bir ihmal bile ortaya çıkarılacak. Kusurlu ya da sorumlu bulunan kim olursa olsun hesap verecek" diyen Üstel olayı Kıbrıs tarihinin en büyük deniz faciası olarak nitelendirdi.

Türk Sahil Güvenlik ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurtarma çalışmalarına destek verdiğini de dile getiren Üstel Kuzey Kıbrıs'da üç günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer kazanın nedeninin tam olarak anlaşılabilmesi için geminin kara kutusunu incelemeyi planlıyor.

AFP,AP,

Kaynak: Deutsche Welle