Haberler

Trabzon'da "Kıbrıs: Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada" konferansı yapıldı

Trabzon'da 'Kıbrıs: Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada' konferansı yapıldı
Trabzon'da düzenlenen konferansta Doç. Dr. Yeşim Demir, Kıbrıs'ın Ortadoğu için taşıdığı önemi vurguladı. Konferans, KTÜ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapıldı.

Trabzon'da, " Kıbrıs : Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada" konulu konferans düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Turan Ülküsü Kalkınma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Anka Enstitüsü Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yeşim Demir, Kıbrıs'ın Ortadoğu için önemine ilişkin sunum yaptı.

Demir, Kıbrıs'ı anlamadan Doğu Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i anlamadan da Ortadoğu'daki güç mücadelesinin doğru okunamayacağını söyledi.

Doğu Akdeniz Havzası'nın önemine işaret eden Demir, "Kıbrıs'ı sadece Doğu Akdeniz içerinde bir ada olarak nitelendirmek doğru değildir. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği bölgede yer almaktadır. Bu özelliği dolayısıyla da tarih boyunca bütün güçlerin gözdesi olan bir bölge olmuştur." dedi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
