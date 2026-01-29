Mahmure Çelik'ten Jandarma Vakfı'na Bağış

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kıbrıs gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, Jandarma Asayiş Vakfı'na (JAV) daire bağışında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Çelik, bağış işlemleri için Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından 2+1 taşınmazın, Jandarma Asayiş Vakfı envanterine kaydı yapıldı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik ile JAV bağış birim personeli Ömer Ergül'ün katılımıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı tarafından Çelik'e plaket verildi.

Bağışlanan taşınmazdan elde edilecek gelirlerin şehit ailelerine, vazife malullerine, vakfın sosyal ve kültürel faaliyetlerinde kullanılacağı bildirildi.