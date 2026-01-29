Haberler

Mahmure Çelik'ten Jandarma Vakfı'na Bağış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kıbrıs gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, Jandarma Asayiş Vakfı'na (JAV) daire bağışında bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kıbrıs gazisi merhum Mehmet Çelik'in eşi Mahmure Çelik, Jandarma Asayiş Vakfı'na (JAV) daire bağışında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Çelik, bağış işlemleri için Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından 2+1 taşınmazın, Jandarma Asayiş Vakfı envanterine kaydı yapıldı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik ile JAV bağış birim personeli Ömer Ergül'ün katılımıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı tarafından Çelik'e plaket verildi.

Bağışlanan taşınmazdan elde edilecek gelirlerin şehit ailelerine, vazife malullerine, vakfın sosyal ve kültürel faaliyetlerinde kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım