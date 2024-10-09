Kıbrıs Gazisi Zeki Bilir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Bilir'in cenazesi toprağa verildi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bilir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri tören için Ceyhan Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Törene Bilir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ramazan Kurtyemez, kurum müdürleri, gaziler ile vatandaşlar da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bilir'in naaşı toprağa verildi.