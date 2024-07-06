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Kıbrıs gazisi Şerafettin Aslan'ın cenazesi toprağa verildi

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şerafettin Aslan'ın (71) cenazesi, törenle defnedildi. Cenaze namazı Seyitharun Camisinde kılındıktan sonra Aslan, Akyol Mezarlığına defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve birçok yetkili katıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şerafettin Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Aslan'ın (71) Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Seyitharun Camisine getirildi.

Gazinin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığına defnedildi.

Törene Aslan ailesi ve yakınları ile Kaymakam Cevdet Bakkal, Seydişehir Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Ümit Lale, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Başkanı Yakup Söğüt, İlçe Jandarma Komutanı vekili Ender Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Çağdaş Altıntop ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şerafettin Aslan Seydişehir Kıbrıs Konya Yaşam Güncel Haberler

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