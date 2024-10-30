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Kıbrıs Gazisi Recai Okuyan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Recai Okuyan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recai Okuyan, Tosyalı Camisi'nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Okuyan için Tosyalı Camisi'nde tören düzenlendi.

Okuyan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Bakras Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel

3-sayfa Kıbrıs Güncel Yaşam Tören Belen hatay

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