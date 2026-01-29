Haberler

Kıbrıs gazisi Karasaç, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Karasaç için Gölcük'te cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda katılımcı eşlik etti ve cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Karasaç'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Karasaç için Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Karasaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Gölcük Kaymakam Vekili Kemal İnan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Karasaç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

Kılınan namazın ardından Karasaç'ın cenazesi, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

