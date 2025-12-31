Haberler

Kayseri'de otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi öldü

Güncelleme:
Kayseri'de otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.A.E. yönetimindeki 38 RR 093 plakalı otomobil, Alsancak Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı'ya (71) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

