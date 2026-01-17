Haberler

Van'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Zorer, rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Erciş'te düzenlenen cenaze töreninde naaşı askerlerin omzunda taşındı ve son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 73 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Mustafa Zorer'in naaşı toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zorer için Kara Yusuf Bey Camisi'nde tören düzenlendi.

Zorer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Çelebibağı Merkez Mezarlığı'na getirilen Zorer'in naaşı burada toprağa verildi.

Törene, Zorer'in yakınları, Kaymakam Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Payas, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan ve vatandaşlar katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da çelenk göndererek taziyelerini iletti.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
