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Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, Sakarya Akyazı'da askeri törenle toprağa verildi

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Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, Sakarya Akyazı'da askeri törenle toprağa verildi
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Yurt dışında yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türk bayrağına sarılı naaşı, Sakarya Akyazı'da askeri törenle toprağa verildi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, Sakarya'da defnedildi.

Yurt dışında ikamet eden ve ziyaret için geldiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çalışkan için Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören kıtası ve yakınları tarafından omuzlarda taşındı.

Çalışkan'ın naaşı, Taşburun Aile Mezalığı'nda toprağa verildi.

Gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, Türk bayrağı Çalışkan'ın yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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