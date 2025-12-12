Kıbrıs gazisi Mehmet Yeşer, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Yeşer'in cenazesi toprağa verildi.

Yeşer için Kargı Merkez Camisi'nde düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra Akkuş Kaymakamı Mustafa Özhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Çayıroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Yeşer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.