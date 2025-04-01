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Kıbrıs Gazisi Mehmet Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Sinop'un Durağan ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Öztürk, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene kaymakam ve belediye başkanı da katılarak ailesine başsağlığı diledi.

Sinop'un Durağan ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Öztürk toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Öztürk için İsmail Bey Camii'nde düzenlenen cenazeye Öztürk'ün ailesi ve yakınları ile Kaymakam Celal Güngör, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Güngör ve Belediye Başkanı Ermiş, burada Öztürk'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Öztürk'ün cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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