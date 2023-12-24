Kıbrıs gazisi Mehmet Karaca askeri törenle defnedildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Karaca, askeri törenle toprağa verildi.

Rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Karaca için Çınarlı Camii'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazı ve törenin ardından Karaca'nın cenazesi, Çınarlı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Fatih Solmazlar, Şarköy İlçe Garnizon Komutan Vekili Ersel Olçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Süleyman Mutlu ve vatandaşlar katıldı.