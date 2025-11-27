Haberler

Kıbrıs Gazisi Mehmet Kanar, Keşan Fen Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Kıbrıs Gazisi Mehmet Kanar, Keşan Fen Lisesi Öğrencileriyle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kıbrıs gazisi Mehmet Kanar, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nin düzenlediği programda gençlere Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki deneyimlerini aktardı. Öğrencilerle yapılan buluşma, vatanseverlik ve kahramanlık temalarını ön plana çıkardı.

Kıbrıs gazisi Mehmet Kanar, Keşan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi kapsamında Kıbrıs gazisi Mehmet Kanar, Keşan Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda gazi Kanar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı.

Programa Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa ve öğrenciler katıldı.

İl Sağlık Müdürü Yıldırım Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu???????

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Lalapaşa ilçesinde sağlık kurumlarını ziyaret etti.

İlk olarak Lalapaşa Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, ihtiyaçlara yönelik değerlendirmede bulundu.

Ardından Çömlekakpınar Sağlık Evini de ziyaret eden Yıldırım, sağlık evinin işleyişi, verilen hizmetler ve ihtiyaç duyulan konular hakkında incelemelerde bulundu.

Yıldırım, köyde sunulan birinci basamak sağlık hizmetinin önemine vurgu yaparak çalışanlara teşekkür etti.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Muhtarlığına ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Muhtarı Rıza Ürütükçü'yü ziyaret etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinin tanıtımı yapıldı, psikolojik, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bireyler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ürütükçü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilgiç'e teşekkür etti.

TÜ'de "Dünya Zeytin Ağacı Günü" kutlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Dünya Zeytin Ağacı Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Fakültenin bahçesinde gerçekleştirilen programda zeytin ağacının önemi vurgulandı, bahçeye zeytin fidanı dikildi.

Etkinliğe, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB açık kapı bıraktı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.