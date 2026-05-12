İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Duru son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Duru için cenaze töreni düzenlendi. Törene kaymakam, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Duru için öğle vakti Ödemiş Türbe Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, aile yakınlarının yanı sıra Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, askeri erkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Duru'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ödemiş Zungurlu Mezarlığı'nda defnedildi.