Haberler

Kıbrıs Gazisi Mehmet Akbaş Çankırı'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş, memleketi Çankırı'nın Korgun ilçesindeki törenle defnedildi. Askere cenaze töreniyle uğurlanan Akbaş, Türk bayrağına sarılı tabutu ile köy meydanına getirildi.

Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş, memleketi Çankırı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da 72 yaşında hayatını kaybeden ve cenazesi memleketi Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyüne getirilen gazi Mehmet Akbaş'ın cenazesi için askeri tören düzenlendi.

Akbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda köy meydanına getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akbaş'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Akbaş'ın yakınlarının yanı sıra Korgun Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Ufuk Cücü, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Akkuş ile vatandaşlar katıldı.

Demirel, cenaze töreninin ardından Akbaş'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor

Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin'in babası bakın ne iş yapıyor
Sadettin Saran ilk neşteri vuruyor! Fenerbahçe'de ayrılık

Sadettin Saran ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'ye veda ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.