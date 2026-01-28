Haberler

Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin için Hendek ilçesinde askeri tören düzenlendi. Cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Sakarya'da 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin'in cenazesi, Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Beyin tümörü nedeniyle evinde hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Sezgin için askeri tören düzenlendi.

Kurtköy Mahallesi Merkez Camisi'ndeki törene, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, siyasi parti ilçe başkanları, askeri personel, kurum ve daire müdürleri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sezgin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mahallesi Mutlutepe Aile Kabristanı'na defnedildi.

