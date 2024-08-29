Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz'ün cenazesi Kars'ta defnedildi
İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz'ün cenazesi memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi ve burada toprağa verildi. Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen törene ailesi, yakınları ve birçok yetkili katıldı.
İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz'ün cenazesi Kars'ta toprağa verildi.
İstanbul'da vefat eden 70 yaşındaki Gündüz'ün cenazesi memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi.
Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca Yeni Cami önünde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılınan Gündüz'ün naaşı, Alisofu köyündeki mezarlıkta defnedildi.
Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Zafer Akkaş, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.