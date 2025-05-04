Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin İncesu, Akyurt ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle başkentte tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki İncesu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Büğdüz Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından İncesu'nun cenazesi, mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.