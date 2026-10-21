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Kıbrıs gazisi Hamit Altıntaş, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde toprağa verildi

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Kıbrıs gazisi Hamit Altıntaş, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde toprağa verildi
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Valilik açıklamasına göre, Kocaeli Kandıra'da vefat eden Kıbrıs gazisi Hamit Altıntaş için Sepetçi Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda camiye getirilen Altıntaş, namazın ardından Sepetçi Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hamit Altıntaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Altıntaş için Sepetçi Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Altıntaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi. Altıntaş ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Altıntaş'ın cenazesi, Sepetçi Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Altıntaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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