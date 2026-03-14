Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi

73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Feris Adiloğlu, İstanbul'da hayatını kaybettikten sonra Samsun'un Bafra ilçesinde askeri törenle defnedildi.

Cenazesi İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine getirilen Adiloğlu için Karıncak Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Adiloğlu'nun cenazesi, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Adiloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İki bankanın izinleri iptal edildi

İki bankanın izinleri iptal edildi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

8 çocuk annesi kadın tutuklanınca olay çıkardı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde