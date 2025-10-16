Kıbrıs Gazisi Bahtiyar Gider Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Bahtiyar Gider'in cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verildi.

Organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Gider için Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Gider'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle ilçe mezarlığına götürüldü.

Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.

Törene, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.