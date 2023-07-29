Kıbrıs gazisi Ali Arı'nın cenazesi toprağa verildi
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Arı'nın cenazesi, Hacıoğlu Giyasettin Benli Camisi'nde kılınan namazın ardından Arifiye Yukarı Kirazca Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Arı'nın ailesi ve yakınları ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Arı'nın cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 69 yaşındaki Arı'nın naaşı, Hacıoğlu Giyasettin Benli Camisi'ne getirildi.
Arı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Arifiye Yukarı Kirazca Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Arı'nın ailesi ve yakınları ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel