Kıbrıs gazisi Ali Arı'nın cenazesi toprağa verildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Arı'nın cenazesi, Hacıoğlu Giyasettin Benli Camisi'nde kılınan namazın ardından Arifiye Yukarı Kirazca Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Arı'nın ailesi ve yakınları ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.