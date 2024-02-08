Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı Trabzon'da defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı'nın cenazesi, Akçaabat ilçesinde toprağa verildi. Törene Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Ekim ve birçok kişi katıldı.

Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı'nın cenazesi, Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

Kırcı için ilçenin Adacık Benlitaş Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Ekim, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Kırcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki mezarlıkta defnedildi.

Vali Yıldırım, Kırcı'nın yakınlarına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Aziz Yıldırım Akçaabat Trabzon Kıbrıs Sivil Toplum Yerel Haberler Yaşam Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title