Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı Trabzon'da defnedildi

Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı'nın cenazesi, Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

Kırcı için ilçenin Adacık Benlitaş Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Ekim, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Kırcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki mezarlıkta defnedildi.

Vali Yıldırım, Kırcı'nın yakınlarına taziyelerini iletti.