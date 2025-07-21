Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümünde Gazilere Ziyaret

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümünde Gazilere Ziyaret
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Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Anamur Temsilciliğine ziyarette bulundu. Duru, gazilerin kahramanlıklarını vurguladı.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Anamur Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Duru, dernekte bir araya geldiği gazilerle sohbet etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, tarihteki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Duru, "Gazilerimiz, bu kutlu mücadelenin yaşayan tanıklarıdır. Gösterdikleri kahramanlık, milletimizin hafızasında daima yer alacaktır." ifadesini kullandı.

Gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Kaymakam Duru'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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