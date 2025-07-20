Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Mersin'de Törenle Kutlandı

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Mersin'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende, KKTC'nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende, KKTC'nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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