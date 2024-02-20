Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Ahmet Öztürk Hayatını Kaybetti
Beypazarı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Ahmet Öztürk, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle evinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, Cemil Ercan Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Ahmet Öztürk, aynı zamanda Beypazarı Muharip Gaziler Derneği başkan yardımcılığı görevini yürütmekteydi.
Beypazarı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Ahmet Öztürk, hayatını kaybetti.
Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Öztürk, evinde yaşamını yitirdi.
Gazinin cenazesi, bu gün öğlen namazının ardından, Cemil Ercan Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Ahmet Öztürk, Beypazarı Muharip Gaziler Derneğinin başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.