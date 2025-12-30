Haberler

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, faaliyete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Haberler.com

