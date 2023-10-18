Kezzap Atma Davasında Adli Kontrol Kararı

Bayrampaşa'da yaşanan kezzap atma olayında, şikayetçi Yasemin Aksoy'un adli tıp raporu alınmadığı için davada bozulma yaşandı. Yeniden görülen davada Yasemin Aksoy tehdit edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Mahkeme, sanığa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yusuf Çavdar hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi Yasemin Aksoy'un avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"VALLAHİ TAKİP ETMEDİM"

Hakimin, şikayetçi Yasemin Aksoy'un tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu sorması üzerine sanık Yusuf Çavdar, Sinop'ta çocuklarının yanına giderek bir saat kadar vakit geçirdiğini belirterek "Çocuklar şu an annesinde. Şikayetçinin İstanbul'da olduğunu biliyorum ama yerini bile bilmiyorum. Vallahi, billahi takip etmedim" dedi.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Yasemin Aksoy'un avukatı ise, "Sanığın pişman olduğunu söylemesi nedeniyle müvekkilim şikayetinden vazgeçmişti. Ancak sanık duruşmada söz vermesine rağmen tehdit ve hakaretlerine devam etmiştir. Sanığın eylemleri devam ettiğinden bizim de şikayetimiz devam etmektedir" diye konuştu.

ADLİ KONTROL UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ

Bunun üzerine mahkeme, Yasemin Aksoy'un yüzünde sabit iz olup olmamasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık Yusuf Çavdar'a şikayetçinin bulunduğu iş veya bölgeye 200 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yasemin Aksoy, 12 yıl evli kaldığı belediye kadrosunda hizmetli olan Yusuf Çavdar boşanmıştı. Yusuf Çavdar hakkında ayrılığın ardından eski eşini rahatsız etmesi nedeniyle Aksoy'un talebiyle uzaklaştırma kararı verilmişti. Ancak bu uzaklaştırma kararı da Çavdar'ı durdurmamıştı. İddiaya göre 4 Ocak 2023 günü Yusuf Çavdar, Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrılan Yasemin Aksoy'un yolunu kesmişti. Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, yanında taşıdığı yakıcı kimyasal maddeyi fırlatmıştı. Kadın hastaneye kaldırılırken, olanlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Yusuf Çavdar, 5 Ocak 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde 9 Şubat 2023'teki karar duruşmasında, sanık Yusuf Çavdar "Tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası, eski eşini "Silahla ve canavarca hisle yaralamak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.