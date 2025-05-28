Keykubat Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Yapılıyor

Keykubat Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Yapılıyor
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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Keykubat Mahallesi'ne yapılacak Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi protokolü imzalandı. Vali, Melikgazi Belediyesinin önemli sağlık yatırımlarına katkı sağladığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Keykubat Mahallesi'ne yapılacak Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü imzalandı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen protokol töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediyesinin hayırseverlerin güvenini kazanarak ilçede çok fazla okul ve sağlık merkezi yapılmasını sağladığını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise şimdiye kadar ilçeye 15 aile sağlık merkezi kazandırdıklarını, Keykubat Mahallesi'nde de 7 hekimli Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açacaklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ise koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği katkıdan dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Hayırsever Salih Yılboğa da hayalini gerçekleştirdiği için Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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