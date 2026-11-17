Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Irak'taki Şii milis gücü Ketaib Hizbullah ( Irak Hizbullah Tugayları) yöneticilerinden Abu Talib Suaydavi, petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek, bölgeye girmeyi planlayan Irak güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeyeceklerini açıkladı.

Suaydavi, Babil'e bağlı Curf es-Sahar'da yaptığı basın açıklamasında, Irak'ta Curf es-Sahar ile ilgili kriz yaşandığını ve bu krizin çatışmaya döndürülmesi için çabaların olduğunu savundu.

Curf es-Sahar'da Haşdi Şabi güçleriyle Irak güvenlik güçlerinin beraber DEAŞ'a karşı savaştıklarını dile getiren Suaydavi, petrol kaçakçılığı yaptıkları iddialarını reddetti ve bunun için bölgeye girmek isteyen Irak güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelerek çatışmaya girmeyeceklerini söyledi.

Suaydavi, mevcut Irak hükümetinde hiçbir sandalyeye sahip olmadıklarını??????? sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah ise Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddederek, hükümeti kendilerine yönelik siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Curf es-Sahar bölgesine silahlı kuvvetlerin gireceğini belirterek, Ketaib Hizbullah'a (Irak Hizbullah Tugayları) bölgeden çekilmeleri için süre tanındığını açıklamıştı.

Abbudi, üst düzey soruşturma komisyonunun incelemelerinde petrol boru hatlarında usulsüzlükler yapıldığının belirlendiğini aktararak, bölgede iki rafineri, bir tanker ve çeşitli petrol depolama tanklarının tespit edildiğini bildirmişti.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Kaynak: AA