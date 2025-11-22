Kestel'de Yürüyüş Yaparken Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
Bursa'nın Kestel ilçesinde yürüyüş yapmakta olan iki kişi, dönüş yolunu kaybederek mahsur kaldı. AFAD ekipleri, ihbar üzerine bölgeye giderek mahsur kalanları kurtardı.
Saitabat Şelalesi mevkisinde yürüyüş yapan G.Ö. ve D.Y, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybedince mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları bularak güvenli alana ulaştırdı.
