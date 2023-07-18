Kestel Belediyesi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini üretmek için buğday hasadını gerçekleştirdi. Belediye, yıllık ihtiyaç olan 800 ton unu elde edebilmek için bin 50 dönüm alana buğday ekti. Başkan Tanır ve milletvekilleri tarafından yapılan ilk hasat etkinliğine katılım sağlandı.

Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeği için buğday hasadını yaptı

BURSA - 4 yıldır 400 gramlık ekmeği 1 liradan sofralarla buluşturan Kestel Belediyesi, dönem sonuna kadar ekmeğin fiyatından ve gramajından ödün vermemek bin 50 dönüm alana ektiği buğdayların hasadını gerçekleştirdi. İlk hasat Başkan Tanır ve milletvekillerinin tırpanlarıyla başladı.

Türkiye'nin en ucuz ekmeğini 4 yılı aşkın süredir vatandaşlarına ulaştıran Kestel Belediyesi, artan ham madde fiyatları sebebiyle ekmek üretiminde yıllık ihtiyaç olan 800 ton unu elde edebilmek için geçtiğimiz Kasım ayında 25 ton buğday tohumu ekti. Kestel'in farklı noktalarındaki toplam bin 50 dönümlük alanda ekilen yerli buğday tohumların ilk hasadı yapıldı. Çataltepe Mahallesi'nde gerçekleşen ilk hasat etkinliğine Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak ve davetliler katıldı. Başkan Tanır ve beraberindeki heyet, giydikleri çiftçi kıyafetleriyle ilk buğdayları tırpanlayarak traktöre yükledi. Hasat etkinliğinde konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilk hasadın Kestel'e ve Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. Başkan Tanır sözlerine şöyle devam etti;

"Kestel'de 4 yılı aşkın süredir 400 gram ekmek yalnızca 1 lira. Hem artan giderleri ekmeğimize yansıtmayarak hemşehrilerimize destek olmak, hem bereketli topraklarımızın atıl kalmaması, hem de yerel üreticilerimize katkı koymak için kendi buğdayımızı yetişirdik. Buğday ve un bizim, ekmek hepimizin. Necip Fazıl'ın da dediği gibi devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışarak, ilçemizin beklentisi olan başta yeni sosyal alanları, parklar, yollar, meydanlar, otoparklar, kütüphaneler ve nice eserlerle Kestellilerle buluştururken, diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışımızdan, yaklaşımımızdan taviz vermeyerek her gün, her ay, her yıl hizmet ve gönül seferberliğimizi artırarak sürdürdük, sürdürüyoruz."

Kestellilerin bütçesine 1 yılda 24 milyon lira katkı sağlayacak

"Bugün buluşmamıza vesile olan ve 4 yılı aşkın süredir sürdüğümüz, 400 gram ekmeği 1 TL'den satarak Kestelli vatandaşlarımıza anlamlı bir destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Başkan Tanır, "Her gün 2 bini aşkın hanemizle buluşturduğumuz 6 bin adet ekmeğimizle. Yalnızca 1 hanemize aylık sağladığımız tasarruf bin lira. Yıllık ise 12 bin lira. Yani 2 bin hanemizin aylık 2 Milyon liradan yılda tam 24 Milyon lira bütçelerine katkı sağlıyoruz. Bizi, biz yapan en büyük değerimiz ve özelliğimiz yardımlaşma ve dayanışma. Bizler de bu süreçte dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yunusun dediği gibi 'Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz" dedi.