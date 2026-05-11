Keskin Belediye Başkanı Cönger'in yargılandığı 'rüşvet' davası ertelendi

KIRIKKALE'nin Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in yargılandığı 'rüşvet' davası, 15 Mayıs'a ertelendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianameyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında, tutuksuz yargılanan M.Y. ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı. Sanık M.Y, savunmasında, rüşvetle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

REDDİHAKİM VE HEYET TALEBİNDE BULUNDU

Cönger'in avukatı da mütalaaya beyanda bulunmak için ek süre talep ettiklerini belirterek, yargılamanın hızlı bir şekilde neticelendirilmeye çalışıldığını söyledi. Bu durumu olağan karşılamadıklarını, hiçbir yerde bu duruşmaların böyle hızlı ilerlemediğini savunan Cönger'in avukatı, reddihakim ve heyet talebinde bulundu. Sanık avukatlarının talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, itiraz dilekçesinin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mayıs'ta erteledi.

