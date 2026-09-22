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KESK, Turgutlu'daki okul saldırısında 1 öğrencinin öldüğünü bildirdi

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KESK, Turgutlu'daki okul saldırısında 1 öğrencinin öldüğünü bildirdi
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KESK, Manisa Turgutlu'da bir lise önünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir öğrencinin öldüğünü, 8 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, saldırının yalnızca güvenlik zafiyeti olmadığı, okullarda can güvenliği için derhal önlem alınması gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK), Manisa'da bir lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Okullarımızda öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlayacak önlemler derhal alınmalı, benzer acıların bir kez daha yaşanmaması için kamusal ve bütünlüklü politikalar hayata geçirilmelidir" denildi.

KESK'ten, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıda bir öğrencimizin hayatını kaybettiğini, 8 öğrencimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden öğrencimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Yaşananlar yalnızca bir 'güvenlik zafiyeti' olarak değerlendirilemez, yıllardır derinleşen eşitsizliklerin, yoksulluğun, güvencesizliğin, cezasızlığın ve toplumsal şiddetin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. Şiddeti, mafyalaşmayı ve çeteleşmeyi sıradanlaştıran, gençleri umutsuzluğa ve güvencesizliğe iten politikalar terk edilmelidir. Okullarımızda öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlayacak önlemler derhal alınmalı, benzer acıların bir kez daha yaşanmaması için kamusal ve bütünlüklü politikalar hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA
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