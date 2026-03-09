Kesk'li Kadınlardan 455 Gündür Grevde Olan Temel Conta İşçilerine Destek

(İZMİR) - KESK İzmir Kadın Meclisi üyeleri, Torbalı'da 455 gündür grevde olan Temel Conta işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. Grev çadırında bir araya gelen emekçiler, sendikal haklar için mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Kadın Meclisi üyeleri, İzmir'in Torbalı ilçesinde 455 gündür grevde olan Temel Conta işçilerini ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Grev çadırında yapılan buluşmada sendika temsilcileri ve işçiler, sendikal haklar için yürütülen mücadelenin adalet sağlanana kadar devam edeceğini ifade etti.

"Direnenler elbet bir gün kazanacaktır"

Dayanışma ziyaretine çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti üyeleri de katıldı. Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, dayanışma ziyaretinde yaptığı konuşmada Temel Conta işçilerinin yalnız bırakılmamasının önemine dikkat çekerek, mücadele eden işçilere destek veren herkese teşekkür etti. Toptan, "417 gündür direnen Tekstil Sen'e bağlı Digel işçilerine de ayağınıza sağlık diyoruz. Yaşasın sınıf dayanışması! Bugün tabii ki sözü kadın temsilci arkadaşımıza vereceğiz. Dün 8 Mart'tı. Kadınların konuşma günü, kadınlar her zaman konuşsun istiyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. İşveren yetkililerine bir mesaj vermek istiyorum şube başkanı olarak. Biz hala masadayız. İstediğiniz zaman gelip oturabiliriz. Bu kadınların, bu emekçilerin hakları için istediğiniz zaman siz de gelip oturabilirsiniz. Mahkemede tescillendi grev kırıcılığınız. Bugüne kadar kazanılan bütün davaları kazandık. Artık diyoruz ki geleceksiniz deyin, gelmeyeceksiniz biz burada direnişimize, eylemimize devam edeceğiz. O yüzden ne olursa olsun direnenler bir gün elbet kazanacaktır" diye konuştu.

"455 günlük bu mücadelenin tek bir tacı var, o da zaferdir"

Grev sözcüsü Sinem Kaya' da 455 gündür burada mücadele verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Digel Tekstil kardeşlerim aslında yol arkadaşlarımız, mücadele arkadaşlarımız. Burada birbirimizle hiç konuşmadan bile göz göze baksak birbirimizi en iyi onlarla anlıyoruz. Mücadelenin ne demek olduğunu. Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bütün emekçi kadınların, mücadeleci kadınların günü kutlu olsun diyoruz. Biz aslında bir şey istedik, sendikal hakkımızı istedik. Fakat 455 gündür merakla soruyoruz: Temel Conta işçileri, Digel işçileri niye bu haklarını kullanamadılar? Anayasamızda sendika haktır diyor ama bu kapının önüne bakın; 455 gündür haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik bu kapının önünde vücut bulmuş haliyiz Temel Conta işçileri olarak. Petrol-İş Aliağa Şube her zaman yanımızda. Bütün temsilci kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Her zaman dayanışmasıyla bize burada güç verdi. 455 günlük mücadele tabii ki tek başına olmuyor. Aynı şekilde Digel kardeşlerim de Tekstil Sendikası için söylüyor. Grev kırıcılığı davamızı kazandık ama mücadelemiz bitmedi. Biz diyoruz ki Temel Conta'da ve Digel'de adaletsizlik son bulana kadar, emeğimizin alın terinin ekmeğimizi kazanana kadar da mücadelemiz devam edecek. Bizler Temel Conta işçileri olarak ilk günde aynı sloganı attık: Direne direne kazanacağız. 455. gün yine aynı sloganı atıyoruz: Direne direne kazanacağız. Biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. 455 günlük bu mücadelenin tek bir tacı var, o da zaferdir. Biz bu mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar da ben ve arkadaşlarım bu kapının önünden ayrılmayacağız. Mücadelemiz de zafere kadar devam edecek."

"Güvenceli iş, güvenli yaşam mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz"

KESK Genel Merkez Kadın Sekreteri Döne Gevher şunları söyledi:

"Her birimiz aslında Türkiye genelinde sendikal mücadelenin geldiği noktayı, geldiği aşamayı ve sermaye yanlısı politikaları hep birlikte takip ediyoruz, biliyoruz. Dünya Sendikalar Örgütü ITUC'a göre Türkiye sendikal haklar konusunda son 10 sırayı hiçbir zaman kaptırmıyor, en son 10'larda kalıyor. Sendikal haklar söz konusu olduğu zaman da hem mahkemeler hem Çalışma Bakanlığı hem de iktidarın kendisi sermayeden yana tutum almaya devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde işçi örgütlenmesine baktığımızda da yüzde 14'lerde, 15'lerde kalan bir işçi örgütlenmesi var. Tüm bu baskı ve saldırılar karşısında on yıllardır mücadelede gelişen, direnen, özellikle de kadınların öncülük yürüttüğü grevler ve hak arama mücadeleleri bambaşka bir seyirle aslında hepimize bir sınıf dersi veriyor. O nedenle burada direnen, mücadele eden, hakları için bir adım dahi geri atmayan yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı KESK olarak bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yürütülen her türlü haksız politikaya, iş yeri değiştirmeye, isim değiştirmeye, sendikal örgütlenmemiz hakkında yürütülen engellemelere rağmen biz bu ülkede emekçiler olarak kazanacağız, kadınlar olarak kazanacağız. Her türlü güvencesiz çalışma karşısında da güvenceli iş, güvenli yaşam mücadelesini hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA