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Keşif Kampüsü Öğrencilerinin Projeleri Bilim Şenliğinde Sergilendi

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Samsun'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı projeler bilim şenliğinde sergilendi. Öğrencilerin farklı atölyelerde yaptığı projeler büyük ilgi gördü.

Keşif kampüsü öğrencilerinin yaptığı projeler bilim şenliğinde sergilendi

SAMSUN - Samsun'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı projeler bilim şenliğinde sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte öğrenciler kampüste 8 farklı atölyede hazırladığı projeleri tanıttı.

Bir alışveriş merkezinin etkinlik alanında düzenlenen bilim şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde eğitim alan 4 ve 5. sınıf öğrencileri, 1. eğitim dönemi boyunca bilim ve teknoloji alanında hazırladığı yaklaşık 500'ün üzerinde projeyi tanıtma fırsatı buldu. Öğrencilerin astronomi, havacılık ve uzay atölyesi, teknoloji atölyesi, kişisel gelişim atölyesi gibi birçok farklı atölyede yaptığı projeler takdir topladı.

"Çağa yön veren nesilleri yetiştiriyoruz"

Bilim şenliğini ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Amacımız yarıyıl tatilinde çocukların hem tatillerini yaparken hem de buradaki etkinliklerle tanışsın istiyoruz. Bu etkinlik geleceği yönelik çocuklarımızın teknoloji ile tanışması, geleceğin çağı olan teknolojik çağa çocuklarımızın hazırlanmasıdır. Yapay zeka, robotik kodlama, sanal alem gibi teknolojinin bugün hayal edemediğimiz kısımlarına çocuklarımızla burada bir araya getirerek onların önce bu anlamda hayal kurmalarını, sonra bir şeyler ortaya çıkarmalarını sonra yakın zamanda uzaya gönderdiğimiz ilk insanımızın peşine 2, 3, 5'leri kendi roketlerimizle göndermenin gayesindeyiz. İlçemizde düzenlediğimiz şenliğimizde çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarının ve onlara fırsatlar sunmanın önemini bir kez deha müşahede ediyoruz. Öğrencilerimiz, tasarımları ve üretimleri kendilerine ait olan özgün projeleriyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda yer aldıklarını bizlere gösterdiler. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde oluşturduğumuz atölyelerimizde ve keşif alanlarımızda verdiğimiz eğitimlerle, Türkiye Yüzyılı'nda çağa yön veren nesilleri yetiştiriyoruz" dedi.

"Öğrencilerin farklı alanlarda öğrencilerin eğitim almasını sağlıyoruz"

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Sorumlusu Nagihan Gümüş, "Öğrencilerimizin yaptığı projeleri bilim şenliğinde sergileniyor. 8 tane atölyemiz var. Bu 8 atölyenin 8'inden de farklı etkinlikler çıkmakta. Bildiğimiz dersler gibi değil. Doğa bilimleri, matematik, fizik gibi farklı alanlarda öğrencilerin eğitim almasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise keşif kampüsünün kendileri için büyük bir avantaj olduğunu, kampüste gördükleri derslerin okulda da kendilerine yardımcı olduğunu ve bilim şenliğine insanların ilgisinden memnun olduklarını söylediler.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Proje Şenliği'nde müzik dinletileri ve resim sergisi de yer aldı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Şenliği 28 Ocak tarihine tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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