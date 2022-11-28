Kan donduran görüntüler! Keseceği boğayı, başına balyozla vurarak öldürdü Güncel Haberler Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup öldüren M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin boğayı öldürdüğü anlar ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. 3 KİŞİ GÖZALTINDA Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı. O ANLAR KAMERADA Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y'yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kızıltepe Hassas İçerik Güncel Haberler

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