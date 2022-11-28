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Kan donduran görüntüler! Keseceği boğayı, başına balyozla vurarak öldürdü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup öldüren M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin boğayı öldürdüğü anlar ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y'yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (10)

Emre Zengin:

Vicdansız, merhamet yoksunu rezil insan müsveddeleri, Allah bin türlü belanızı versin!

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Adana001 Merkez:

Bu dengesiz acilen içeri atılmalı uzun bir süre. Yoksa bu acımasızlık katiyen cinayet bile işler. Her kim ki savunmasız bir canlıya zarar verir onu helak etsin Allah.

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Soner:

Yanı hayvan zaten baglı gozleride baglı ,, hayvan huysuz dahı olsa boynundakı ipini kısalt ayaklarını bagla yatır . Kasapların yuzkarası

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