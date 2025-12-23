Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca, Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri denetimi gerçekleştirdi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mercan da Köse'ye çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver de yer aldı.

Ak'tan Hatipler'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, üniversiteler arası iş birliği imkanları ile ortak akademik çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın da hazır bulundu.

Su ürünleri denetimi yapıldı

Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor.

Denetim kapsamında perakende balık satış noktalarında kontroller gerçekleştirildi. Satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, kalitesi ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Bu kapsamda balık stoklarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı su ürünlerine ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title