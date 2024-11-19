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Keşan'ın Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Keşan'ın Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı
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Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Özcan, milli mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, törende yaptığı konuşmada, emperyalist ülkelerin işgallerine karşı 1919'da Samsun'dan bir umut doğduğunu belirtti.

Umudun adının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade eden Özcan, "Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra milli mücadeleyi başlatır. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirir ve Yunanlılar 9 Eylül'de denize dökülür. Bu arada yapılan Lozan Anlaşması'yla İstanbul'un batısından Meriç'e kadar olan topraklardaki Yunan işgali anlaşmayla geri püskürtülür. Tam 102 yıl önce Kurtuluş Caddesi ismini verdiğimiz bu caddeden Yüzbaşı Mehmet Bey ve ekibi askerleriyle gelir, Yunan bayrağı indirilir ve sonsuza dek kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı dikilir" diye konuştu.

Törende halk oyunları gösterilerinin ardından araç geçiş töreni gerçekleştirildi, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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