Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen İ.T'nin sorgusunu yaptı.

Şüphelinin "basit yaralama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Evinde ve üzerinde silah bulundu

Keşan ilçesinde evinde ve üzerinde silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Felek Caddesi'nde D.K'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek ve adet bıçak ele geçirilirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kurusıkı tabanca, 24 fişek, süngü ve şarjör bulundu.

Gözaltına alınan D.K'nın işlemleri sürüyor.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta M.A'nın üzerini aradı.

Aramada 0,47gram eroin, 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.