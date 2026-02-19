Haberler

Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, iş yerinde merdivenlerden düşen bir işçi de hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, alkollü araç kullanan bir sürücüye ceza kesildi.

Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.G.G'ye otomobil çarptı.

Yaralanan yaya ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merdivenlerden düşen işçi yaralandı

Keşan ilçesinde iş yerinin merdivenlerinden düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Büyükcami Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışan M.A.K. dengesini kaybetmesi sonucu merdivenlerden düştü.

Yaralanan işçi Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü sürücüye ceza uygulandı

Edirne'de alkollü şekilde araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetim noktasında sürücü S.S'nin alkollü şekilde araç kullandığını tespit etti.

Sürücüye ceza kesildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
