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Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

7 Aralık 2023 09:27 Son Güncelleme: 09:28 Abone Ol

Keşan'da durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca, Keşan'da aranan bir zanlı da yakalandı. Gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği bir operasyon da Edirne'de gerçekleştirildi.