Üye Girişi
Haberler

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 0,14 gram metanfetamin, 0,37 gram eroin ve peçeteye sarılı 5,39 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi. Operasyonda M.İ, H.B. ve E.İ. gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda 0,14 gram metanfetamin, 0,37 gram eroin ve peçeteye sarılı 5,39 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda M.İ, H.B. ve E.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title