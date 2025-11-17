Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, durumundan şüphelenilen 2 kişi uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramasında 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel