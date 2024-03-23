Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu
Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yaptı.
Durumundan şüphelenilen İ.U. ve R.O'nun üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Temizlik maddesi içen çocuk zehirlendi
Keşan ilçesinde temizlik maddesi içen çocuk zehirlendi.
Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan E.N.E. çocuğunun temizlik maddesi içtiğini fark etti.
Ailesi tarafından Keşan Devlet Hastanesine götürülen çocuk tedavi edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.